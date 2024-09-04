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Osimhen UEFA listesinde var mı, lisansı çıktı mı?

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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Victor Osimhen, UEFA listesi için yetiştirildi mi, Galatasaray'ın UEFA listesi Osimhen var mı merak edildi. Peki, Osimhen'in lisansı çıktı mı, Galatasaray'ın UEFA kadrosunda Osimhen var mı?

Osimhen UEFA listesinde var mı, lisansı çıktı mı? Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Victor Osimhen, UEFA listesi için yetiştirildi mi, Galatasaray'ın UEFA listesi Osimhen var mı merak edildi. Peki, Osimhen'in lisansı çıktı mı, Galatasaray'ın UEFA kadrosunda Osimhen var mı? Detaylar...

OSİMHEN UEFA LİSTESİNDE Mİ?

Galatasaray'ın UEFA listesi henüz açıklanmadı. Ancak UEFA listesinde Victor Osimhen de yer alacak. Süper Lig maçları için Osimhen'in lisansı çıkarıldı:

Osimhen UEFA listesinde var mı, lisansı çıktı mı?

OSİMHEN NE KADAR KAZANACAK?

Galatasaray, Napoli'den 1 yıllığına kiraladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in transferini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, kiralama bedeli ödemeyeceği Nijeryalı futbolcuya 6 milyon euro maaş ödeyecek. Resmi sözleşmeyi imzalayan Osimhen, Cimbom'da 45 numaralı formayı giyecek. Öte yandan yıldız forvetin bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi de sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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