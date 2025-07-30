Yeni sezona iddialı bir kadroyla başlamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Nijeryalı yıldızı renklerine bağlamaya kararlı adımlarla ilerliyor. Uzun süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı ve sona gelindi. Osimhen uçağı nasıl takip edilir, TC-SPL nasıl takip edilir?

YILDIZ GOLCÜ BUGÜN İSTANBUL'DA

Galatasaray yönetimi, transferi resmiyet kazandıracak tüm belgeleri eksiksiz şekilde hazırladı. Artık yalnızca Osimhen'in İstanbul'a getirilmesi kaldı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, yıldız golcü bugün saat 21.30'da İstanbul'a iniş yapacak.

SAĞLIK KONTROLÜ PERŞEMBE GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

Habere göre, transferin kamuoyuna resmi olarak duyurulması, oyuncunun sağlık kontrolünden başarıyla geçmesinin ardından yapılacak. Tüm prosedürlerin eksiksiz tamamlandığı, Osimhen'in ise Perşembe günü detaylı bir sağlık taramasından geçirileceği ifade ediliyor.

SOSYAL MEDYADAN HEYECAN YARATAN PAYLAŞIMLAR

Transferin açıklanmasına ramak kala Osimhen'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar taraftarı heyecanlandırdı. İlk olarak Galatasaray amblemini ve aslan figürünü içeren bir görsel paylaşan yıldız futbolcu, ardından uçağa biniş anlarını gösteren bir video yayımladı.

TARAFTARLAR HAVALİMANINDA COŞKUYA HAZIRLANIYOR

Osimhen'in gelişini yerinde görmek isteyen on binlerce taraftar, İstanbul Havalimanı'nda büyük bir karşılama törenine hazırlanıyor. İlk tahminlere göre yaklaşık 50 bin Galatasaray taraftarının havalimanında toplanması bekleniyor.

Osimhen'in 21.30'da İstanbul'a inmesi bekleniyor.

Bu akşam (30.07.2025) İstanbul'a inmesi beklenen İtalya'nın Napoli kulübünden gelen Nijeryalı golcü için uçak takibini şu şekilde yapabilirsiniz:

Uçak Takip Kodu: TC-SPL

Uçak Takip Sistemi: FlightRadar24

TRANSFER MODELİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Transferin şekli hakkında net bilgi verilmedi. Osimhen'in Galatasaray'a kiralık mı yoksa bonservisiyle mi katıldığı konusu hâlâ gizemini koruyor.

GEÇEN SEZONKİ PARLAK PERFORMANSI

26 yaşındaki forvet, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta 37 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Bu istatistikler, sarı-kırmızılı taraftarların yeni sezondaki beklentilerini daha da artırdı.