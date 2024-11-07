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Osimhen Tottenham golleri izleme linki!

Osimhen Tottenham golleri izleme linki!
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UEFA Avrupa Ligi maçında Galatasaray Tottenham ile karşı karşıya gelirken Osimhen'in golleri maça damga vurdu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçında sahasında oynayacağı Tottenham maçının kadrosunda yer alan Osimhen 2 gol kaydetti. İşte, Osimhen Tottenham golleri izleme linki!

OSİMHEN TOTTENHAM GOLLERİ İZLEME LİNKİ VAR MI?

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup eden sarı-kırmızılı takım, "Kupa 2"de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, 7 puanla 4. haftaya averajla 5. sırada girdi. Tottenham ise Avrupa Ligi'ndeki yoluna 3'te 3 yaparak devam ediyor. Kuzey Londra temsilcisi, 9 puan ile averajla ikinci sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Icardi, Osimhen.

Tottenham : Forster, Porro, Dragusin, Davies, Gray, Bergwal, Bissouma, Maddison, Johnson, Lanksheare Son.

MAÇTAN DAKİKALAR

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Tottenham Lankshaer'ın golüyle skora denge sağladı.

Galatasaray Victor Osimhen'in golüyle 2-1 öne geçti!

Galatasaray'da yeniden sahneye çıkan Victor Osimhen farkı 2'ye çıkardı!

İşte Osimhen golleri:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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