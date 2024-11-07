Osimhen Tottenham golleri izleme linki!
UEFA Avrupa Ligi maçında Galatasaray Tottenham ile karşı karşıya gelirken Osimhen'in golleri maça damga vurdu.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçında sahasında oynayacağı Tottenham maçının kadrosunda yer alan Osimhen 2 gol kaydetti. İşte, Osimhen Tottenham golleri izleme linki!
OSİMHEN TOTTENHAM GOLLERİ İZLEME LİNKİ VAR MI?
Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup eden sarı-kırmızılı takım, "Kupa 2"de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, 7 puanla 4. haftaya averajla 5. sırada girdi. Tottenham ise Avrupa Ligi'ndeki yoluna 3'te 3 yaparak devam ediyor. Kuzey Londra temsilcisi, 9 puan ile averajla ikinci sırada yer aldı.
İLK 11'LER
Galatasaray : Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Icardi, Osimhen.
Tottenham : Forster, Porro, Dragusin, Davies, Gray, Bergwal, Bissouma, Maddison, Johnson, Lanksheare Son.
MAÇTAN DAKİKALAR
Galatasaray, Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından kaydettiği jeneriklik golle 1-0 öne geçti!
Tottenham Lankshaer'ın golüyle skora denge sağladı.
Galatasaray Victor Osimhen'in golüyle 2-1 öne geçti!
Galatasaray'da yeniden sahneye çıkan Victor Osimhen farkı 2'ye çıkardı!
İşte Osimhen golleri:
GOOOLLL! Osimhen attı Galatasaray yeniden önde! ?? #UEL pic.twitter.com/5UFME4Vw8w— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
GOOOLLL! Victor Osimhen!! Maskeli balo devam ediyor! Fark 2'ye çıktı! ?? #UEL pic.twitter.com/wLYs4ZAtby— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024