Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçında sahasında oynayacağı Tottenham maçının kadrosunda yer alan Osimhen 2 gol kaydetti. İşte, Osimhen Tottenham golleri izleme linki!

OSİMHEN TOTTENHAM GOLLERİ İZLEME LİNKİ VAR MI?

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup eden sarı-kırmızılı takım, "Kupa 2"de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, 7 puanla 4. haftaya averajla 5. sırada girdi. Tottenham ise Avrupa Ligi'ndeki yoluna 3'te 3 yaparak devam ediyor. Kuzey Londra temsilcisi, 9 puan ile averajla ikinci sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Icardi, Osimhen.

Tottenham : Forster, Porro, Dragusin, Davies, Gray, Bergwal, Bissouma, Maddison, Johnson, Lanksheare Son.

MAÇTAN DAKİKALAR

Galatasaray, Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından kaydettiği jeneriklik golle 1-0 öne geçti!

Tottenham Lankshaer'ın golüyle skora denge sağladı.

Galatasaray Victor Osimhen'in golüyle 2-1 öne geçti!

Galatasaray'da yeniden sahneye çıkan Victor Osimhen farkı 2'ye çıkardı!

İşte Osimhen golleri: