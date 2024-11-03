Galatasaray'da dün yapılan antrenmanda Victor Osimhen'in yer almaması sakatlık endişesine neden oldu. Peki, Osimhen, sakatlandı mı?

OSİMHEN, SAKATLANDI MI?

Osimhen'in yakın arkadaşı Buchi Laba, çıkan haberleri yalanladı. Buchi Laba; "Osimhen sakatlanmadı. %100 formda ve Tottenham'a karşı oynamak için sabırsızlanıyor. Bu yanlış haberlere inanmayın." ifadelerini kullandı. 25 yaşındaki Nijeryalı golcünün tedbir amaçlı antrenmanda yer almadığı belirtildi.