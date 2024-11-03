Osimhen sakatlandı mı?
25 yaşındaki Nijeryalı golcünün tedbir amaçlı antrenmanda yer almadığı belirtildi. Peki, Osimhen, sakatlandı mı?
Galatasaray'da dün yapılan antrenmanda Victor Osimhen'in yer almaması sakatlık endişesine neden oldu. Peki, Osimhen, sakatlandı mı?
OSİMHEN, SAKATLANDI MI?
Osimhen'in yakın arkadaşı Buchi Laba, çıkan haberleri yalanladı. Buchi Laba; "Osimhen sakatlanmadı. %100 formda ve Tottenham'a karşı oynamak için sabırsızlanıyor. Bu yanlış haberlere inanmayın." ifadelerini kullandı. 25 yaşındaki Nijeryalı golcünün tedbir amaçlı antrenmanda yer almadığı belirtildi.