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Osimhen saat kaçta gelecek? Osimhen uçağı İstanbul'a saat kaçta inek?

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Galatasaray' Napoli'den Victor Osimhen'in transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız futbolcu, imza için bu gece İstanbul'a gelecek. Peki, Osimhen saat kaçta gelecek? Osimhen uçağı İstanbul'a saat kaçta inek?

Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Yıldız golcü, bu gece saat 00.30'da sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a gelecek.Osimhen saat kaçta gelecek?Osimhen uçağı İstanbul'a saat kaçta inek?

OSİMHEN SAAT KAÇTA GELECEK?

Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün, Victor Osimhen transferinin son detayları için Napoli'ye gitti.

Osimhen de Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Yıldız golcü ıslak imza ve sağlık kontrolleri için bu gece 00.30'da İstanbul'da olacak. Nijeryalı forvetin İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inişi için uçuş planı yapıldı.

Napoli, Galatasaray'ın Victor Osimhen için yaptığı teklifi kabul etti. Galatasaray, Nijeryalı golcünün yıllık 11 milyon euro'luk maaşını ödeyecek.Sarı-kırmızıların Osimhen transferinde opsiyon olmayacak.

Osman Demir
Osman Demir
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