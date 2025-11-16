Osimhen Nijerya Kongo maçında oynuyor mu, ilk 11'de mi, yedek mi?

Osimhen, Lookman ve Ndidi gibi etkili isimlere güvenen Nijerya mı yoksa Bakambu, Bongonda ve Mbemba'nın sürüklediği Demokratik Kongo mu avantaj sağlayacak? Afrika futbolunun iki güçlü temsilcisi, Dünya Kupası bileti için son derece önemli bir sınava çıkıyor. Karşılaşmada Osimhen'in durumu ise hâlâ en çok araştırılan konular arasında: Sahaya ilk 11'de mi çıkacak, yoksa yedek olarak mı başlayacak?

NİJERYA'NIN KARARLILIĞI

Tarihinde altı kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Nijerya, aynı başarıyı yeniden tekrarlamak istiyor. Teknik direktör Eric Chelle'in yönetimindeki takım, play-off yarı finalinde Gabon'u 4-1'lik skorla geçerek adını finale yazdırdı. O mücadelede Victor Osimhen'in attığı iki gol, galibiyetin belirleyici unsuru oldu.

DEMOKRATİK KONGO'NUN HEDEFİ BÜYÜK

Dünya Kupası bileti için mücadele eden bir diğer ekip olan Demokratik Kongo, teknik direktör Sébastien Desabre yönetiminde sahaya çıkıyor. Kongo, yarı finalde Kamerun'u Mbemba'nın kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

MAÇIN OYNANACAĞI YER VE KRİTİK ÖNEMİ

Dev karşılaşma, Fas'ın Rabat kentinde düzenlenecek. Bu finali kazanan takım, kıtalararası play-off etabına katılma şansı elde ederek Dünya Kupası yolunda önemli bir adım daha atmış olacak.

OSİMHEN NİJERYA KONGO MAÇINDA OYNUYOR MU?

Osimhen Nijerya Demokratik Kongo maçı 11'leri henüz açıklanmadı.

MAÇ HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finali kapsamında oynanacak kritik mücadele bugün gerçekleşecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı izlenebilecek.