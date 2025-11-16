Haberler

Osimhen Nijerya Kongo maçında oynuyor mu, ilk 11'de mi, yedek mi?

Osimhen Nijerya Kongo maçında oynuyor mu, ilk 11'de mi, yedek mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya ile Demokratik Kongo, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde bugün karşı karşıya gelerek büyük bir mücadele verecek. Sahaya tam güçle çıkması beklenen iki ekip de turu geçmek için tüm kozlarını oynayacak. Futbolseverler özellikle Osimhen'in bu kritik maçta forma giyip giymeyeceğini, ilk 11'de mi yoksa yedekler arasında mı yer alacağını merak ediyor.

Osimhen, Lookman ve Ndidi gibi etkili isimlere güvenen Nijerya mı yoksa Bakambu, Bongonda ve Mbemba'nın sürüklediği Demokratik Kongo mu avantaj sağlayacak? Afrika futbolunun iki güçlü temsilcisi, Dünya Kupası bileti için son derece önemli bir sınava çıkıyor. Karşılaşmada Osimhen'in durumu ise hâlâ en çok araştırılan konular arasında: Sahaya ilk 11'de mi çıkacak, yoksa yedek olarak mı başlayacak?

NİJERYA'NIN KARARLILIĞI

Tarihinde altı kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Nijerya, aynı başarıyı yeniden tekrarlamak istiyor. Teknik direktör Eric Chelle'in yönetimindeki takım, play-off yarı finalinde Gabon'u 4-1'lik skorla geçerek adını finale yazdırdı. O mücadelede Victor Osimhen'in attığı iki gol, galibiyetin belirleyici unsuru oldu.

DEMOKRATİK KONGO'NUN HEDEFİ BÜYÜK

Dünya Kupası bileti için mücadele eden bir diğer ekip olan Demokratik Kongo, teknik direktör Sébastien Desabre yönetiminde sahaya çıkıyor. Kongo, yarı finalde Kamerun'u Mbemba'nın kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Osimhen Nijerya Kongo maçında oynuyor mu, ilk 11de mi, yedek m?

MAÇIN OYNANACAĞI YER VE KRİTİK ÖNEMİ

Dev karşılaşma, Fas'ın Rabat kentinde düzenlenecek. Bu finali kazanan takım, kıtalararası play-off etabına katılma şansı elde ederek Dünya Kupası yolunda önemli bir adım daha atmış olacak.

OSİMHEN NİJERYA KONGO MAÇINDA OYNUYOR MU?

Osimhen Nijerya Demokratik Kongo maçı 11'leri henüz açıklanmadı.

MAÇ HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finali kapsamında oynanacak kritik mücadele bugün gerçekleşecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı izlenebilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

İnşaattaki faciada can veren işçilerle ilgili kahreden detay
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç

Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi

İstanbul'un göbeğindeki faciada kritik isimler için tutuklama talebi
Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu

Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Eski eşini dövüp, arkadaşını herkesin gözü önünde hunharca katletti
Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi

İstanbul'un göbeğindeki faciada kritik isimler için tutuklama talebi
Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Real Madrid'in yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hamle
Galatasaray'a da gol atan Kocaelisporlu Agyei'ye sevgi seli

Galatasaray'a da gol atan Agyei'ye şehirde sevgi izdihamı
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

Tedesco düşünceli! Aynı mevkiden 3 isim zorlu maçta yok
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
İsrail ateşkese rağmen saldırdı

İsrail'i ateşkes de durduramıyor! Yine saldırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.