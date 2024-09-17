Osimhen neden yok? Osimhen yedek mi, kadroda yok mu?

Trendyol Süper Lig'e dörtte dört yaparak müthiş bir başlangıç yapan Galatasaray, 3. hafta erteleme maçında 17 Eylül Salı akşamı Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Peki, Osimhen neden yok? Osimhen yedek mi, kadroda yok mu?

OSİMHEN NEDEN YOK?

Galatasaray'da, Gaziantep FK müsabakası öncesinde Arjantinli golcü Mauro Icardi ile Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sakatlığından dolayı oynayamayacak. Erteleme tarihinden sonra transfer olan Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai de statü gereği olmayacak.

Galatasaray-Gaziantep FK Maçı, 17 Eylül Salı günü saat 20:00'de oynanacak.