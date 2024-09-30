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Osimhen MR sonucu ne oldu? Osimhen Rigas RFS maçında oynayacak mı?

Osimhen MR sonucu ne oldu? Osimhen Rigas RFS maçında oynayacak mı?
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Süper Lig'de Kasımpaşa maçında sakatlanan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu ile ilgili karar belli oldu. Osimhen'in avrupa sınavında forma giyip giymeyeceği netleşti. Peki, Osimhen MR sonucu ne oldu? Osimhen Rigas RFS maçında oynayacak mı?

Kasımpaşa maçında sakatlandığı için ikinci yarıya çıkamayan Nijeryalı yıldızla ilgili Okan Buruk, Rigas Skola maçı için kararını verdi. Osimhen MR sonucu ne oldu? Osimhen Rigas RFS maçında oynayacak mı?

OSİMHEN MR SONUCU NE OLDU?

Osimhen maçın ardından yaptığı açıklamada ciddi bir sakatlığının olmadığını belirtmişti.

Osimhen'in MR sonucu henüz açıklanmadı.

OSİMHEN RİGAS RFS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Nijeryalı santrforu ciddi bir sakatlığının bulunmamasına rağmen riske etmek istemiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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