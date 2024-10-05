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Osimhen maskesi yasak mı? Osimhen maskesi takmak neden yasak?

Osimhen maskesi yasak mı? Osimhen maskesi takmak neden yasak?
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Galatasaray, Victor Osimhen ile özdeşleşen maskeyi kulüp mağazalarında satışa çıkarmıştı. Peki, Osimhen maskesi yasak mı? Osimhen maskesi takmak neden yasak?

Galatasaray, Victor Osimhen maskesinin spor yasası gereği maç günlerinde stadyuma alınmayacağını açıkladı. Peki, Osimhen maskesi yasak mı? Osimhen maskesi takmak neden yasak?

OSİMHEN MASKESİ YASAK MI?

Galatasaray, satışa çıkardığı Victor Osimhen maskesinin spor yasası gereği maç günlerinde stadyuma alınmayacağını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Büyük Galatasaray taraftarı, Victor Osimhen'in ikonik maskesi, GSStore'da büyük ilgi görmeye devam ediyor! Maskemize gösterdiğiniz yoğun ilgi için sizlere teşekkür eder ve güvenli bir maç keyfi için önemli bir hatırlatma yapmak isteriz. Spor yasası gereğince maskenin maç günlerinde stadyuma alınmayacağını bildirmek ister ve stadyum kurallarına uyum açısından da bu kuralın dikkate alınmasını rica ederiz. Güvenliğiniz ve stadyum kurallarına uyum açısından gerekli önlemleri almanızı önemle tavsiye ediyoruz. Keyifli ve güvenli maç günleri dileriz." ifadeleri yer aldı.

Osimhen maskesi yasak mı? Osimhen maskesi takmak neden yasak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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