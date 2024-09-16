Çaykur Rizespor'un Galatasaray ile oynadığı maçta Osimhen ile çarpışan Khusniddin Alikulov'un yüz kemiğinde kırık olduğu açıklandı. Osimhen maskesi vidalı mı, Osimhen'in maskesi yasaklanacak mı?

OSİMHEN MASKESİ VİDALI MI?

Fırat Aydınus, TV 8.5'taki programda değerlendirmelerde bulundu.

Aydınus, futbolcuların taktıkları apartların hakemler tarafından kontrol edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, ''Mesela o maskenin malzemesi mi Alikulov'un pozisyonunda beyin sarsıntısı yaratacak etki yaptı? Hakemler dikkat etsin, teçhizatlarda kullanılan aparatlara... O yüzden muhakkak kontrol etmişlerdir. Hafiftir, yumuşak dokudur ama neticede şu var. Var olan darbede kendi lehine bir emisyon görevi görmüştür. Çünkü bir şey söyleyeyim. Senin taktığın aparat, hem rakibin hem kendi sağlığına zarar verme söz konusu olursa, hakem sana takamazsın diyebilir.'' ifadelerini kullandı.

OSİMHEN MASKESİ ÖZELLİKLERİ

Sarı-kırmızılılar, Rizespor ile oynanacak 5. hafta maçı öncesinde GS Store mağazalarında siyah maskelerin 349,99 TL fiyatla satışa sunulacağını açıkladı.

2021 yılında Napoli ile Inter arasında oynanan maçta, rakip savunma oyuncusu Milan Skriniar ile kafa kafaya çarpışan Victor Osimhen, ciddi bir sakatlık yaşadı. Ameliyatla yüzüne altı plaka ve 18 vida takılan Nijeryalı golcü, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldı. Sakatlık dönüşü maskeyle oynamaya başlayan Osimhen, o zamandan beri maskeyle mücadele ediyor.

Napoli'de maskeyle oynadığı dönemde gol kralı olan ve şampiyonluk yaşayan deneyimli futbolcunun, maskenin kendisine uğur getirdiğine inandığı iddia ediliyor. Osimhen, maske hakkında yaptığı açıklamada, "Yüzümde ciddi bir sakatlık yaşadım ve ameliyat gerektiren zor bir dönemdi. Sevdiklerimle çevrili olmak bana güç verdi ve iyileşme sürecimi hızlandırdı. Bugün beni koruyan bir maskem olduğu için mutluyum. Maske ve sarı saç, kimliğimin bir parçası haline geldi." ifadelerini kullanmıştı.