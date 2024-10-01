Süper Lig'de Kasımpaşa maçında sakatlanan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu ile ilgili karar belli oldu. Osimhen'in Avrupa sınavında forma giyip giymeyeceği netleşti. Peki, Osimhen kaç maç yok? Osimhen kaç hafta yok?

OSİMHEN KAÇ MAÇ YOK?

Osimhen maçın ardından yaptığı açıklamada ciddi bir sakatlığının olmadığını belirtmişti.

Osimhen'in MR sonucu henüz açıklanmadı.

OSİMHEN RİGAS RFS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Nijeryalı santrforu ciddi bir sakatlığının bulunmamasına rağmen riske etmek istemiyor.