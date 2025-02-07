Galatasaray'ın başarılı golcüsü Victor Osimhen, İtalyan devi Juventus'un transfer listesine girdi. Sezon sonunda Dusan Vlahovic ile yollarını ayıracak olan Juventus, yerine Osimhen'i kadrosuna katmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı ekibin yıldızının transferi için Napoli'de birlikte çalıştığı sportif direktör Cristiano Giuntoli'nin ısrarcı olduğu ve oyuncu ile iletişime geçtiği belirtildi. Peki, Osimhen Juventus'a mı gidecek?

OSİMHEN JUVENTUS'A MI GİDECEK?

Sezon sonunda hem Kolo Muani'yi hem de Osimhen'i transfer etmek isteyen Juventus'ta sportif direktör Cristiano Giuntoli'nin Napoli'de birlikte çalıştığı Osimhen'i takıma kazandırmak için ısrarcı olduğu ve oyuncu ile iletişime geçtiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 22 maçta 17 gol, 5 asistlik katkı sağladı.