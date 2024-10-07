UEFA Avrupa Ligi'nde RFS ve Türkiye Süper Lig'de Alanyaspor karşılaşmalarını kaçıran Victor Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu. Osimhen, Alanyaspor maçından sonra stat çıkışında Galatasaraylı taraftarlara yaptığı açıklamalarla dikkat çekti ve kendisinin en kısa sürede geri döneceğinin müjdesini verdi. Peki, Osimhen'in sakatlığı bitti mi? Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek?

OSIMHEN'IN SAKATLIĞI BİTTİ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi'nde RFS ve Türkiye Süper Lig'de Alanyaspor karşılaşmalarını kaçıran Victor Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu. Osimhen, Alanyaspor maçından sonra stat çıkışında Galatasaraylı taraftarlara yaptığı açıklamalarla dikkat çekti ve kendisinin en kısa sürede geri döneceğinin müjdesini verdi. Bu açıklama, özellikle Galatasaraylılar arasında sevinç yarattı.

OSIMHEN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Nijeryalı yıldız, Alanyaspor maçının ardından stadyumdan ayrılırken, Beyaz TV'den gelen, "Ne zaman oynayacaksın?" sorusuna, "Milli aradan sonra" cevabını verdi.

Galatasaray ise, milli aranın ardından Süper Lig'deki mücadelesine 19 Ekim Cumartesi günü Antalyaspor deplasmanında devam edecek. Bu maç, Galatasaray için oldukça kritik bir karşılaşma olacak, çünkü takımın ligdeki hedeflerine ulaşması açısından her puanın önemi büyük. Osimhen'in dönüşü, Galatasaray'ın bu zorlu mücadeledeki şansını artırabilir. Takımın genel durumu ve Osimhen'in performansı, Galatasaray taraftarları arasında büyük bir heyecan yaratırken, futbol camiası da Osimhen'in sahalara dönüşünü dört gözle bekliyor.