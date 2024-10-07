Üye Girişi
Haberler

Osimhen'in sakatlığı bitti mi? Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek?

Osimhen'in sakatlığı bitti mi? Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü futbolcu Victor Osimhen'in sakatlık süreci merak konusu oldu. Osimhen'in sakatlığının ne durumda olduğu ve sahalara ne zaman döneceği futbol severler tarafından merakla bekleniyor. Osimhen'in sağlık durumu futbol severler tarafından araştırılıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde RFS ve Türkiye Süper Lig'de Alanyaspor karşılaşmalarını kaçıran Victor Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu. Osimhen, Alanyaspor maçından sonra stat çıkışında Galatasaraylı taraftarlara yaptığı açıklamalarla dikkat çekti ve kendisinin en kısa sürede geri döneceğinin müjdesini verdi. Peki, Osimhen'in sakatlığı bitti mi? Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek?

OSIMHEN'IN SAKATLIĞI BİTTİ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi'nde RFS ve Türkiye Süper Lig'de Alanyaspor karşılaşmalarını kaçıran Victor Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu. Osimhen, Alanyaspor maçından sonra stat çıkışında Galatasaraylı taraftarlara yaptığı açıklamalarla dikkat çekti ve kendisinin en kısa sürede geri döneceğinin müjdesini verdi. Bu açıklama, özellikle Galatasaraylılar arasında sevinç yarattı.

Osimhen'in sakatlığı bitti mi? Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek?

OSIMHEN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Nijeryalı yıldız, Alanyaspor maçının ardından stadyumdan ayrılırken, Beyaz TV'den gelen, "Ne zaman oynayacaksın?" sorusuna, "Milli aradan sonra" cevabını verdi.

Galatasaray ise, milli aranın ardından Süper Lig'deki mücadelesine 19 Ekim Cumartesi günü Antalyaspor deplasmanında devam edecek. Bu maç, Galatasaray için oldukça kritik bir karşılaşma olacak, çünkü takımın ligdeki hedeflerine ulaşması açısından her puanın önemi büyük. Osimhen'in dönüşü, Galatasaray'ın bu zorlu mücadeledeki şansını artırabilir. Takımın genel durumu ve Osimhen'in performansı, Galatasaray taraftarları arasında büyük bir heyecan yaratırken, futbol camiası da Osimhen'in sahalara dönüşünü dört gözle bekliyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Victor Osimhen Soğuk Haber Futbol Yaşam Spor

Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi

Akdeniz'de korkutan deprem! Birçok ilimizde hissedildi

 Kalem kalem hesaplandı! 2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam

Vay vatandaşın haline! Yeni yıl okkalı zamlarla geliyor

 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı

81 ilde "İncel" alarmı! Telefonu inceleyen Emniyet harekete geçti
Gazze'de 1 yıldır süren soykırımın çok ağır bilançosu

İşte 1 yıldır süren soykırımın kan donduran bilançosu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Incel ne demek? Semih Çelik Incel olayı nedir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 10 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gazze'de 1 yılda neler oldu? Gazze'de kaç kişi öldürüldü? Marmaray arızalandı mı, neden kapalı? Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattı ne zaman açılacak? KYK BURS BAŞVURUSU: KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs/ kredi başvurusu nasıl yapılır? Altın fiyatları düşüyor mu? 7 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Az önce deprem mi oldu? 7 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 28 Ekim Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Son dakika: Deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu?
title