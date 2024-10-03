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Osimhen'in RFS Rigas maçında oynama ihtimali var mı?

Osimhen'in RFS Rigas maçında oynama ihtimali var mı?
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Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Kasımpaşa maçında sakatlanarak ikinci yarıya devam edememişti. Peki, Osimhen'in RFS maçında oynama ihtimali var mı?

Kasımpaşa maçında sakatlandığı için ikinci yarıya çıkamayan Nijeryalı yıldızla ilgili açıklama geldi. Peki, Osimhen kaç maç yok? Osimhen kaç hafta yok? Peki, Osimhen'in RFS maçında oynama ihtimali var mı?

OSİMHEN'İN RFS MAÇINDA OYNAMA İHTİMALİ VAR MI?

Galatasaray Kulübü'nden Yapılan Açıklama

Galatasaray Kulübü, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in sol üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen'in tedavisine başlanmıştır."

YAĞIZ SABUNCOĞLU SON DURUMU AÇIKLADI

25 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuna ilişkin Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu sıcak bilgiler paylaştı. "Osimhen, Kasımpaşa maçından sonra idmana çıkmadan önce ağrı hissetti ve MR'ı çekildi. Arka adelede hem ödem hem de kanamaya rastlanıyor. 7-10 gün içerisinde sakatlığını atlatacak. Rigas maçına götürülmedi. Alanyaspor maçında da durumuna bakılacak. Ama riske edileceğini düşünmüyorum." dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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