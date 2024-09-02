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Osimhen hangi havalimanına gelecek, karşılama nerede yapılacak (Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı)?

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Galatasaray' Napoli'den Victor Osimhen'in transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız futbolcu, imza için bu gece İstanbul'a gelecek. Peki, Osimhen hangi havalimanına gelecek, karşılama nerede yapılacak (Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı)?

Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Yıldız golcü, bu gece saat 00.30'da sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a gelecek. Nijeryalı yıldızın 11 milyon euro olan yıllık maaşını sarı-kırmızılı takım ödeyecek. Bu transferde satın alma opsiyonu olmayacak. 25 yaşındaki futbolcu, 100 milyonluk değeriyle dünyanın en değerli 4. forveti konumunda. Osimhen hangi havalimanına gelecek, karşılama nerede yapılacak ( Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı)?

OSİMHEN HANGİ HAVALİMANINA GELECEK?

Osimhen de Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Yıldız golcü ıslak imza ve sağlık kontrolleri için bu gece00.30'da İstanbul'da olacak. Nijeryalı forvetin İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inişi için uçuş planı yapıldı.

Napoli, Galatasaray'ın Victor Osimhen için yaptığı teklifi kabul etti. Galatasaray, Nijeryalı golcünün yıllık 11 milyon euro'luk maaşını ödeyecek.Sarı-kırmızıların Osimhen transferinde opsiyon olmayacak.

Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün, Victor Osimhen transferinin son detayları için Napoli'ye gitti.

Galatasaray'ın yeni golcüsü Victor Osimhen, 100 milyon euroluk değeriyle dünyanın en değerli 4. santforu konumunda. 180 milyon euroluk değerleriyle Erling Haaaland ve Kylian Mbappe, dünyanın en değerli santrforları arasında ilk 2 sırada yer alıyor. Inter forması giyen Lautaro Martinez 110 milyon euroluk değeriyle 3, Osimhen ise 100 milyon euro ile 4. sırada.

Osman Demir
Osman Demir
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