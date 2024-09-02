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Osimhen Galatasaray'a gelecek mi? 1 yıl kiralık transfer olacağı iddia ediliyor

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Osimhen Galatasaray transfer iddiası! Galatasaray, transfer piyasasında bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan son haberlere göre, sarı-kırmızılı ekip, Napoli'nin golcü yıldızı Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Peki, Osimhen Galatasaray'a transfer olacak mı? Osimhen Galatasaray transfer haberleri...

Osimhen Galatasaray transfer haberi... Galatasaray, transfer piyasasında bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan son haberlere göre, sarı-kırmızılı ekip, Napoli'nin golcü yıldızı Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Peki, Osimhen Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte Osimhen Galatasaray transfer haberi!

OSİMHEN GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK İDDİASI

Transfer dünyasında güvenilir kaynaklardan biri olarak bilinen İtalyan gazeteci Di Marzio, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüyle ilgilendiğini belirtti. Napoli'nin Serie A kadrosuna bildirmediği Osimhen'in, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli'ye transferi son anda iptal olmuştu. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın devreye girerek oyuncuyu kadrosuna katma girişiminde bulunduğu ifade ediliyor.

Osimhen Galatasaray'a gelecek mi? 1 yıl kiralık transfer olacağı iddia ediliyor

İddialara göre, bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray, Osimhen'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralayacak.

ICARDI'NIN SAKATLIĞI TRANSFERİ HIZLANDIRDI

Galatasaray'ın, Osimhen transferi için girişimlerini hızlandırmasının ardındaki en önemli sebep ise Mauro Icardi'nin sakatlığı. Sarı-kırmızılı takımın en önemli gol silahı olan Icardi'nin sakatlığı, hücum hattında oluşan boşluğu doldurmak adına yönetimi harekete geçirdi.

OSIMHEN'IN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Victor Osimhen, tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta 17 gol atarken 4 de asist yaptı. 25 yaşındaki golcü, bu istatistikleriyle Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmişti.

Osimhen Galatasaray'a gelecek mi? 1 yıl kiralık transfer olacağı iddia ediliyor

Osimhen'in Galatasaray'a transfer olup olmayacağı belirsizliğini korurken, bu iddialar taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Sarı-kırmızılı yönetimin bu transferi bitirip bitiremeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Osimhen Galatasaray'a gelecek mi? 1 yıl kiralık transfer olacağı iddia ediliyor

OSIMHEN'IN PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt'a göre Osimhen'in piyasa değer 100 milyon euro'dur.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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