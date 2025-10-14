Haberler

Osimhen Barcelona'ya mı gidecek?

Osimhen Barcelona'ya mı gidecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla futbolseverlerin dikkatini bir kez daha üzerine çekiyor. Nijeryalı golcü, güçlü fiziği, bitirici vuruşları ve savunma arkasına yaptığı etkili koşularla rakip defansların korkulu rüyası hâline geldi. Özellikle ligdeki istikrarlı formu, onun yalnızca bir golcü değil, aynı zamanda takım oyununa katkı sağlayan komple bir forvet olduğunu da gösteriyor. Peki, Osimhen Barcelona'ya mı gidecek?

Osimhen'in performansı yalnızca istatistiklerle değil, sahadaki liderliğiyle de fark yaratıyor. Zaman zaman kaptan gibi davranarak genç oyunculara moral veriyor ve kritik anlarda sahneye çıkarak skor tabelasını değiştiriyor. Avrupa'nın birçok dev kulübü tarafından yakından izlenen Osimhen, bu formunu sürdürdüğü takdirde transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri olmaya aday. Galatasaray taraftarları ise onun sayesinde takımın yeniden şampiyonluk mücadelesi verebileceğine inanıyor. Peki, Osimhen Barcelona'ya mı gidecek?

OSİMHEN BARCELONA'YA MI GİDECEK?

Victor Osimhen, Galatasaray'a transfer olduktan sonra gösterdiği etkileyici performansla hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin beğenisini kazandı. Nijeryalı yıldız, güçlü fiziği, sürati ve bitirici vuruşlarıyla Süper Lig savunmalarına zor anlar yaşatıyor. Özellikle ceza sahası içindeki sezgileri ve doğru pozisyon alma becerisiyle her maçta gol tehlikesi yaratıyor. Şampiyonlar Ligi ve lig maçlarında attığı kritik goller, Galatasaray'ın hücum gücünü bir üst seviyeye taşırken, onun sadece bir golcü değil, aynı zamanda takımı yönlendiren bir lider olduğunu da ortaya koyuyor.

Sport'un haberine göre, Barcelona, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Robert Lewandowski'nin yerini Victor Osimhen ile doldurmak istiyor.

Konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
Af çıkmazsa 10 milyon kişiye devlet hastanelerinin kapısı kapanacak

10 milyon kişiye devlet hastanelerinin kapısı kapanabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kısmetse Olur'un yıldızı dolgularını eritti, görenler tanıyamıyor

Kısmetse Olur'un yıldızı dolgularını eritti, görenler tanıyamıyor
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.