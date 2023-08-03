Osijek hangi ülkenin takımı? Osijek hangi ligde?

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda CFR Cluj'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Adana Demirspor, Hırvatistan ekibi Osijek ile karşılaşacak.

1-1'in rövanşında temsilcimiz Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda CFR Cluj'u 90+3'te bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. Peki, Osijek hangi ülkenin takımı? Osijekhangi ligde?

OSİJEK HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

NK Osijek, Hırvatistan'nın en üst düzey futbol ligi olan Prva HNL'de yer alan bir futbol kulübü.