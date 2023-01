Bu yıl 95'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Akademi Başkanı Janet Jang'ın açılış konuşmasının ardından Riz Ahmed ve Alison Williams, 23 kategorideki adayların isimlerini açıkladı. Peki, Oscar ödülleri ne zaman verilecek 2023? Oscar töreni ne zaman, nerede yapılacak? Oscar ödülleri hangi gün dağıtılacak?

OSCAR ÖDÜLLERİ NE ZAMAN VERİLECEK 2023?

95. Oscar Ödül Töreni, 12 Mart 2023 tarihinde yapılacak ve 23 kategoride Oscar ödülü dağıtılacak. Oscar ödül töreni 12 Mart 2023 Pazar günü düzenlenecek.

OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NEREDE YAPILIYOR?

Oscar ödül töreni genellikle ABD Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda yapılıyor.

OSCAR ÖDÜLLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Akademi Ödülleri veya popüler adıyla Oscar ödülleri, film endüstrisindeki sanatsal ve teknik başarılara verilen ödüllerdir. Ödüller, Kaliforniya merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından yılda bir kez verilir. Akademi üyelerinin oylarıyla verilen ödüller, sinema dünyasında uluslararası bir başarı göstergesi olarak kabul edilir. Ödül kazananlara verilen heykelciğin resmi adı "Akademi Liyakat Ödülü" (Academy Award of Merit) olmasına rağmen heykelcik çoğu zaman "Oscar" lakabıyla anılır. Heykelcik, art deco üslubunda tasvir edilmiş bir şövalyedir.

1929'da Los Angeles'ta verilmeye başlanan ödüller, yılda bir kez ve çoğunlukla şubat ayında düzenlenen törenle dağıtılır.

Akademi'nin yaklaşık 6.000 sinema profesyonelinden oluşan üye listesi gizli tutulur. Üyelerin çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunsa da şartları karşılayan diğer ülke vatandaşları da Akademi'ye üye olabilir.

93. Akademi Ödülleri töreni 9 Şubat 2020'de Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenmiştir.