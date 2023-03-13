Oscar ödülleri kimlere verildi? Yılın en iyi filimi hangi filim, konusu ne?

1929'dan bu yana her yol Amerikan Sinema Sanatları ve Bilim Akademisi tarafından verilen Oscar ödül töreninde en iyiler belli oldu. Dünyanın en prestijli ödüllerinden sayılan Oscar ödülleri 50 farklı branşta gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Peki, Oscar ödülleri kimlere verildi? En iyi kadın oyuncu, yönetmen kim? Her şey her yerde aynı anda filiminin konusu nedir?

95. Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törenin sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel tarafından yürütüldü. 50 farklı branşta toplamda 150 kişiye Oscar ödülleri verildi. Peki, Oscar ödülleri kimlere verildi? Her şey her yerde aynı anda filiminin konusu nedir? Detaylar haberimizde...

OSCAR ÖDÜLLERİ KİMLERE VERİLDİ?

Dünyanın en prestijli ödüllerinden sayılan Oscar ödülleri50 farklı branşta gerçekleşen törenle kazananlar belli oldu. İşte 95.Oscar ödülleri kazananların listesi!

En İyi Film: "Everything Everywhere All At Once"

En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All At Once"

En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser, "The Whale"

En İyi Özgün Senaryo: "Everything Everywhere All At Once"

En İyi Uyarlama Senaryo: "Women Talking"

En İyi Belgesel: "Navalny"

En İyi Kısa Belgesel: "The Elephant Whisperers"

En İyi Animasyon Filmi: "Pinocchio"

En İyi Sinematografi: James Friend, "All Quite On The Western Front"

En İyi Görsel Efekt: "Avatar: The Way of Water"

En İyi Film Kurgusu: "Everything Everywhere All At Once"

İyi Film Müziği: "All Quite On The Western Front"

En İyi Özgün Şarkı: RRR, "Naatu Naatu"

En İyi Ses Kurgusu: "Top Gun: Maverick"

En İyi Yapım Tasarımı: "All Quite On The Western Front""

En İyi Kısa Film: "An Irish Goodbye"

En İyi Kısa Animasyon: "The Boy, The Mole, The Fox and The Horse"

En İyi Kostüm Tasarımı: "Black Panda: Wakanda Forever"

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: "The Whale"

HER ŞEY HER YERDE AYNI ANDA FİLİMİNİN KONUSU NEDİR?

Her Şey Her Yerde Aynı Anda, dünyayı kurtarması gerekecek zorlu bir maceraya sürüklenen bir kadının hikayesini konu ediyor. Evelyn, yıllar önce kocasıyla birlikte Çin'den Amerika'ya göç edip yeni bir hayata başlar. Aile hayatı ve işiyle sıradan bir yaşam süren Evelyn, kendisini bir anda dünyayı kurtarması gereken çılgın bir maceranın içinde bulur. Yaşayabileceği alternatif hayatlarla bağlantılı diğer evrenleri keşfeden Evelyn, bu süreçte evreni kurtaracak yegane gücün kendisinde olduğunu öğrenir. Film 2 saat 19 dakika sürüyor.