95. Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törenin sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel üstlendi. Dikkatle takip edilen ödül töreni hakkında en çok merak edilenler arasında Oscar en iyi film ödülünü hangi film aldı? 95. Oscar kazananları kim? soruları yer aldı.

OSCAR EN İYİ FİLM ÖDÜLÜNÜ HANGİ FİLM ALDI?

En İyi Film Ödülü "Everything Everywhere All At Once"a gitti. Film toplam 7 ödül aldı. Diğer taraftan, ilk kez Asya kökenli bir kadın, Michelle Yeoh, En iyi Kadın Oyuncu ödülüne sahip oldu. Yeoh aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) İyi Niyet Elçisi.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) Altın Küre'de de aynı ödülü kazandı. Ke Huy Quan, teşekkür konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamadı. 85 yaşındaki annesine seslenen Quan "Anne ben Oscar aldım" dedi. 1984 yılında IndianaJones And The Temple Of Doom filminde çocuk oyuncu olan Vietnam asıllı Ke Huy Quan, bir dönem mülteci kampında yaşadığını hatırlatıp "Bu bir Amerikan rüyası, hayallerinizi canlı tutun" dedi.