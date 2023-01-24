Oscar adayları kimler 2023? En iyi oyuncu ödülü adayı kim? Oscar ödülleri kazanan filmler hangileri, belli oldu mu? 2023 Oscar adayları listesi!
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Sinema sektöründe verilen en üst seviye ödül Oscar ödülleridir. Her yıl birçok film ve oyuncu Oscar ödülü kazanmak için birbirinden güzel performanslar sergiliyor. Oscar ödüllerinin 2023 adayları açıklandı. Listede birçok sürpriz isim yer aldı. Peki, Oscar adayları kimler 2023? En iyi oyuncu ödülü adayı kim? Oscar ödülleri kazanan filmler hangileri, belli oldu mu? 2023 Oscar adayları listesi haberimizde...
Bu yıl 95'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Akademi Başkanı Janet Jang'ın açılış konuşmasının ardından Riz Ahmed ve Alison Williams, 23 kategorideki adayların isimlerini açıkladı. Peki, Oscar adayları kimler 2023? En iyi oyuncu ödülü adayı kim? Oscar ödülleri kazanan filmler hangileri, belli oldu mu?
OSCAR ÖDÜLLERİ NEDİR?
Akademi Ödülleri veya popüler adıyla Oscar ödülleri, film endüstrisindeki sanatsal ve teknik başarılara verilen ödüllerdir. Ödüller, Kaliforniya merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından yılda bir kez verilir. Akademi üyelerinin oylarıyla verilen ödüller, sinema dünyasında uluslararası bir başarı göstergesi olarak kabul edilir. Ödül kazananlara verilen heykelciğin resmi adı "Akademi Liyakat Ödülü" (Academy Award of Merit) olmasına rağmen heykelcik çoğu zaman "Oscar" lakabıyla anılır. Heykelcik, art deco üslubunda tasvir edilmiş bir şövalyedir.
1929'da Los Angeles'ta verilmeye başlanan ödüller, yılda bir kez ve çoğunlukla şubat ayında düzenlenen törenle dağıtılır.
Akademi'nin yaklaşık 6.000 sinema profesyonelinden oluşan üye listesi gizli tutulur. Üyelerin çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunsa da şartları karşılayan diğer ülke vatandaşları da Akademi'ye üye olabilir.
93. Akademi Ödülleri töreni 9 Şubat 2020'de Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenmiştir.
2023 OSCAR ÖDÜLLERİ ADAYLARI AÇIKLANDI MI?
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Altın Küre ödüllü Everything Everywhere All At Once filmi, Oscar'da 11 adaylıkla öne çıktı.
İşte 2023 Oscar adayları listesi:
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
- Angela Bassett - Black Panther: Wakanda Forever
- Hong Chau - The Whale
- Kerry Condon - The Banshees of Inisherin
- Jamie Lee Curtis -Everything Everywhere All at Once
- Stephanie Hsu - Everything Everywhere All at Once
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
- Babylon
- Black Panther: Wakanda Forever
- Elvis
- Everything Everywhere All at Once
- Mrs Harris Goes to Paris
EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ
- All Quiet on the Western Front
- Babylon
- The Banshees of Inisherin
- Everything Everywhere All at Once
- The Fabelmans
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
- All Quiet on the Western Front
- Glass Onion: A Knives Out Mystery
- Living
- Top Gun: Maverick
- Women Talking
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
- The Banshees of Inisherin
- Everything Everywhere All at Once
- The Fabelmans
- Tár
- Triangle of Sadness
EN İYİ KISA CANLI AKSİYON FİLMİ
- An Irish Goodbye
- Ivalu
- Le Pupille
- Night Ride
- The Red Suitcase
EN İYİ KISA ANİMASYON
- The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse
- The Flying Sailor
- Ice Merchants
- My Year of Dicks
- An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe it
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
- Brendan Gleeson - Banshees of Inisherin
- Brian Tyree Henry - Causeway
- Judd Hirsch - The Fabelmans
- Barry Keoghan - The Banshees of Inisherin
- Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI
- Applause from Tell It Like a Woman
- Hold My Hand from Top Gun: Maverick
- Lift Me Up from Black Panther: Wakanda Forever
- Naatu Naatu from RRR
- This is a Life from Everything Everywhere All at Once
EN İYİ KISA BELGESEL
- The Elephant Whisperers
- Haulout
- How Do You Measure a Year?
- The Marsha Mitchell Effect
- Stranger at the Gate
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
- All Quiet on the Western Front
- Avatar: The Way of Water
- Babylon
- Elvis
- The Fabelmans
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
- All Quiet on the Western Front
- Argentina, 1985
- Close
- EO
- The Quiet Girl
EN İYİ ANİMASYON
- Guillermo del Toro's Pinocchio
- Marcel the Shell with Shoes On
- Puss in Boots: THe Last Wish
- The Sea Best
- Turning Red
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
- All Quiet on the Western Front
- Bardo, False Chronicles of a Handful of Truths
- Elvis
- Empire of Light
- Tár
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
- All Quiet on the Western Front
- Avatar: The Way of Water
- The Batman
- Black Panther: Wakanda Forever
- Top Gun: Maverick
EN İYİ ERKEK OYUNCU
- Austin Butler - Elvis
- Colin Farrell - The Banshees of Inisherin
- Brendan Fraser - The Whale
- Paul Mescal - Aftersun
- Bill Nighy - Living
EN İYİ KADIN OYUNCU
- Cate Blanchett- Tár
- Ana de Armas - Blonde
- Andrea Riseborough
- Michelle Williams - The Fabelmans
- Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once
EN İYİ YÖNETMEN
- The Banshees of Inisherin
- Everything Everywhere All At Once
- The Fabelmans
- Tár
- Triangle of Sadness
EN İYİ FİLM
- All Quiet on the Western Front
- Avatar: The Way of Water
- The Banshees of Inisherin
- Elvis
- Everything Everywhere All at Once
- The Fabelmans
- Tár
- Top Gun: Maverick
- Triangle of Sadness
- Women Talking
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI
- All Quiet on the Western Front
- The Batman
- Black Panther: Wakanda Forever
- Elvis
- The Whale
EN İYİ SES
- All Quiet on the Western Front"
- Avatar: The Way of Water
- The Batman
- Elvis
- Top Gun: Maverick