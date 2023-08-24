Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente ile yapacağı karşılaşmanın kadrosunda değişikliğe gitti. Sarı-lacivertlilerde, Luan Peres ve Miha Zacj kadrodan çıkarılırken yeni isimler eklendi. Peki, Osayi Samuel Fenerbahçe - Twente maçında oynayacak mı? Osayi Samuel kadroda var mı?

Osayi Samuel Fenerbahçe - Twente maçında oynayacak mı? Sorusu yapılan kadro değişikliğinin ardından merak ediliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Twente'yi konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde sarı-lacivertliler kadroda sürpriz değişikliklere gitti. Peki, Osayi Samuel Fenerbahçe - Twente maçında oynayacak mı? Osayi Samuel kadroda var mı?

OSAYİ SAMUEL FENERBAHÇE - TWENTE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Twente maçı UEFA Listesine Luan Peres ve Miha Zajc'ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz dahil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe ile Twente'nin karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçı saat 20.00'de oynanacak. İki takım rövanş maçında ise 31 Ağustos'ta Hollanda'da karşı karşıya gelecek.