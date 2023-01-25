İspanya Kral Kupasında futbol heyecanı devam ediyor Kral kupası son 16 maçında Osasuna sahasında Sevilay'ı konuk edecek. Maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Osasuna -Sevilya maçı ne zaman ,saat kaçta? Osasuna - Sevilya maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Osasuna - Sevilya maçını kim yönetecek? İşte kritik müsabakaya dair merak edilenler...

İspanya Kral Kupasında futbol heyecanı devam ediyor. Osasuna ile Sevilla tur için kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise bu müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Osasuna -Sevilya maçı ne zaman ,saat kaçta? Osasuna - Sevilya maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Osasuna - Sevilya maçını kim yönetecek? Detaylar haberimizde...

OSASUNA - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ispanya Kral Kupasında Osasuna ile Sevilla 25 Ocak Perşembe günü( bugün) saat 00.00 da karşılaşacak.

OSASUNA -SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Osasuna ile Sevilla arasındaki İspanya Kral Kupası Copa Del Rey maçı, Tivibu Spor 2 den futbolseverler ile buluşacak. Osasuna ile Sevilla arasında oynanacak müsabakanın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Osasuna: Herrera; Moreno, D. Garcia, U. Garcia, Cruz; Moncayola, Brasanac, Oroz; R. Garcia, Avila, Ezzalzouli

Sevilla : Dmitrovic; Bade, Rekik, Gudelj; Montiel, Jordan, Rakitic, Acuna; Suso, Lamela; En-Nesyri