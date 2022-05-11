Osasuna - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Osasuna - Getafe maçı şifresiz mi?

La Liga'da heyecanla beklenen müsabakada Osasuna - Getafe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Osasuna - Getafe maçı şifresiz mi? Osasuna - Getafe maçı hakemi kim? Osasuna - Getafe maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

OSASUNA - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Osasuna - Getafe La Liga maçı, 11.05.2022 Çarşamba bugün saat 20.00'de başlayacak.

OSASUNA - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Osasuna - Getafe La Liga maçı S Sport'tan yayınlanacak.

OSASUNA - GETAFE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Osasuna - Getafe maçını izlemek için S Sports kullanıcısı olmalısınız.

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