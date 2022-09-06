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Osame Sahraoui kimdir? Osame Sahraoui kaç yaşında, mevkiisi ne? Osame Sahraoui hangi takımlarda oynadı?

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Osame Sahraoui kimdir? Osame Sahraoui kaç yaşında, mevkiisi ne? Osame Sahraoui hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen futbolcu Osame Sahraoui gündem oldu. Peki, Osame Sahraoui kimdir? Osame Sahraoui kaç yaşında, mevkiisi ne? Osame Sahraoui hangi takımlarda oynadı? İşte, Osame Sahraoui hakkında merak edilenler ve detaylar…

Norveç'ten Dagbladet'in haberine göre Sarı Kırmızılılar, 21 yaşındaki futbolcu Osame'nin transferi için Valerenga ile temas kurdu. Galatasaray'ın Osame Sahraoui'nin kulübüne resmi teklif hazırlıyor. Peki, Osame Sahraoui kimdir? Osame Sahraoui kaç yaşında, mevkiisi ne? Osame Sahraoui hangi takımlarda oynadı?

OSAME SAHRAOUİ KİMDİR?

Osame Sahraoui, Vålerenga için sol kanat oyuncusu olarak oynayan Norveçli profesyonel bir futbolcudur.

Doğum tarihi: 11 Haziran 2001

(21yaşında)

Oslo, Norveç

Boy: 1,7 m

Şu andaki takımı: Vålerenga (#10 / Forvet)

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