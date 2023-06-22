Oryantal Tanyeli kansere mi yakalandı? Oryantal Tanyeli sağlık durumu nasıl? soruları gündeme geliyor. Bir süre önce mide küçültme ameliyatı olan oryantal Tanyeli, kanseri mi yakalandı, hastalığı nedir sorularına yanıt aranıyor. Oryantal Tanyeli kansere mi yakalandı? Oryantal Tanyeli sağlık durumu nasıl? merak ediliyor. Peki, Oryantal Tanyeli kansere mi yakalandı? Oryantal Tanyeli sağlık durumu nasıl?

Oryantal Tanyeli kansere mi yakalandı? Oryantal Tanyeli sağlık durumu nasıl? soruları merak ediliyor. Seneler önce Türkiye'den Avustralya'ya taşınan oryantal Tanyeli, kısa süre önce ülkeye dönüş yaparak fazla kiloları için mide küçültme ameliyatı olan Tanyeli kansere mi yakalandı gündeme geliyor. Oryantal Tanyeli kansere mi yakalandı? Oryantal Tanyeli sağlık durumu nasıl? sorularına yanıt aranıyor. Oryantal Tanyeli kansere mi yakalandı? Oryantal Tanyeli sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizdedir…

ORYANTAL TANYELİ KANSERE Mİ YAKALANDI?

Seneler önce Türkiye'den Avustralya'ya taşınan oryantal Tanyeli, kısa süre önce ülkeye dönüş yaparak fazla kiloları için mide küçülte ameliyatı olan Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Ameliyatın ardından 40 kilo veren Tanyeli, kanser teşhisinin ardından tedaviye başladı. Ünlü isme bu zor süreçte eşinden destek gecikmedi.

ORYANTAL TANYELİ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Tedaviye başlayan Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili'den eşine destek paylaşımı geldi. Hastane odasından paylaşım yapan eş "Seni çok seviyorum canım karım, bu sınavı da birlikte başarıyla geçeceğiz" ifadelerini kullandı. Tanyeli ise hastalığıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.