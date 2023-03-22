Orucu ilk hangi şehir açar neden? İlk iftar hangi şehirde açılıyor?

İlk iftarı hangi şehir yapıyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor. Ardından Ramazan ile ilgili pek çok detay araştırılmaya başlandı. İlk iftarı hangi şehir yapıyor, hangi şehir oruç açıyor? Orucu ilk hangi şehir açıyor?

Ramazan ayında oruç tutan vatandaşların araştırdığı sorulardan biri de "İlk iftarı hangi şehir yapıyor, hangi şehir oruç açıyor?" oluyor. En erken iftar yapan il ve ilçeler Ramazan ayı boyunca merak ediliyor. Peki, orucu ilk hangi şehir açıyor?

İLK İFTARI HANGİ ŞEHİR YAPIYOR?

Oruç kelimesi, sözlükte "bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak" anlamına gelen Arapça savmın (sıyâm) Farsça karşılığı olan rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Savm ve sıyâm ile türevleri Kur'ân-ı Kerîm'de on üç yerde, hadislerde ise çok sayıda geçmektedir (M. F. Abdülbâki, el-Mu?cem, "?vm" md.; Wensinck, el-Mu?cem, "?vm" md.). Terim olarak oruç, tan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar şer'an belirlenmiş ibadeti yerine getirmek niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmayı ifade eder. Serahsî'nin "belirli kimselerin belirli zamanda belirli fiillerden belirli bir amaçla uzak durması" şeklindeki tanımı bu ibadetin kimler açısından sahih sayıldığını belirtmeyi hedeflemektedir (el-Mebsû?, III, 54). Süresi içinde kişinin kendini oruç yasaklarına karşı tutmasına imsâk denir, bu kelime "oruca başlama, orucun başlangıç anı" mânasında da kullanılır. Vakti gelince orucu usulüne göre açmaya, yani orucu sonlandırmaya iftâr adı verilir.

Türkiye'de en erken iftar yapan ilçe ise Hakkari'nin Şemdinli ilçesidir.