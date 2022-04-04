Ramazan nefsin terbiyesi olduğu için bir ay boyunca bazı şeylerden uzak durulacak ve belirli saatler arasında da yenilip içilmeyecek. Bu nedenle orucumuza helal getirmeyecek şeyleri bilmek zorundayız. Ramazanın gelmesiyle oruca yeni başlayan kardeşlerimiz bazı konuları merak etmekte. Bu konuların başında şu sorular gelmektedir: Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanete göre orucu bozan şeyler nelerdir? İlaç içmek orucu bozar mı? Biz de sizler için Diyanetin Yüksek Kurul Kararlarını araştırıp sorularınıza cevaplar derledik. İşte detaylar.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.

-Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

-Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbnbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387).

- Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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