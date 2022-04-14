Oruçluyken banyo yapılır mı? Diyanet fetvaları! - Haberler

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Oruçluyken banyo yapılır mı? Diyanet fetvaları!

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Oruçluyken banyo yapılır mı? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan oruçluyken banyo yapılır mı? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, oruçluyken banyo yapılır mı?

Dini konularda araştırma yapanlar oruçluyken banyo yapılır mı? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla oruçluyken banyo yapılır mı? konusunda fetva yayınladı. Peki, oruçluyken banyo yapılır mı? İşte, detaylar

ORUÇLUYKEN BANYO YAPILIR MI?

Yıkanmak orucu bozar mı?

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220).

Oruçluyken banyo yapılır mı? Diyanet fetvaları!

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Oruç, Dini, Gündem, Haberler

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