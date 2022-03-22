Oruçlar ne zaman başlıyor? Diyanet | 2022 Ramazan hangi güne denk geliyor?

Oruçlar ne zaman başlıyor ve Ramazan ayı hangi güne denk geliyor Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Bu sene Ramazan ayı hangi zamana denk geldiği merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Ramazan ayı hangi güne denk geliyor vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Üç ayların başlaması ile beraber, Ramazan hangi aya denk gelecek merak ediliyor. Ramazan ayı ne zaman başlıyor merak ediliyor. 2022 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre, Ramazan hangi güne denk geliyor belli oldu. 2022 Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanete göre Ramazan hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizdedir…

2022 ORUÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 Ramazan ne zaman başlıyor Müslümanlar tarafından merak ediliyor. 2022 Ramazan başlangıcı 2 Nisan olarak belirlendi. Bir ay boyunca oruç ibadetini gerçekleştirecek olan Müslümanlar 2 Nisan 2022 tarihinde ilk oruçlarını tutmaya başlayacaklardır.

DİYANETE GÖRE RAMAZAN HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2022 Ramazan Bayramı'nın 1. günü 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacaktır. 4 Mayıs Çarşamba günü ise bayramın son günü olacak şekilde belirlenmiştir.

Ramazan Bayramı Arifesi : 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün : 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün : 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün : 4 Mayıs 2022 Çarşamba

2022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2 Şubat ÇARŞAMBA - ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3 Şubat PERŞEMBE - REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR - MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE - BERAT KANDİLİ

2 Nisan CUMARTESİ - RAMAZAN BAŞLANGICI

27 Nisan ÇARŞAMBA - KADİR GECESİ

1 Mayıs PAZAR - AREFE

2 Mayıs PAZARTESİ - RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3 Mayıs SALI - RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4 Mayıs ÇARŞAMBA - RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

8 Temmuz CUMA - AREFE

9 Temmuz CUMARTESİ - KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz PAZAR - KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz PAZARTESİ - KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz SALI - KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

30 Temmuz CUMARTESİ - HİCRİ YILBAŞI

8 Ağustos PAZARTESİ - AŞURE GÜNÜ

7 Ekim CUMA - MEVLİD KANDİLİ

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