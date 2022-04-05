Ramazan ayı bahar mevsimine denk geldiğinden sıcak havalar vatandaşları daraltmakta. Bu nedenle gündüzleri uyuyarak geçirmekte. Yaptığı davranıştan dolayı içi pek de rahat etmeyen vatandaşlar internette araştırmaya koyulmakta. Araştırma sonuçlarına göre de hareket etmekteler. İşte, Oruç tutarken çok uyumak günah mı? Oruçlu iken gündüzleri fazla uyumanın hükmü nedir? Ramazan'da oruçlu iken gündüzü uyuyarak geçirmenin oruca zararı var mıdır? sorularının cevabı haberimizde.

RAMAZAN'DA ORUÇLU İKEN GÜNDÜZÜ UYUYARAK GEÇİRMENİN ZARARI VAR MIDIR?

Orucun sahih/geçerli olması için, "oruç tutmaya niyet etmiş ve orucu bozacak şeylerden kaçınmış olmak" şarttır. Gündüzleri az veya çok uyumak, orucun sıhhatine zarar vermez. Bununla birlikte orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak ve onları hissetmemek kastıyla, gerekli olmadığı hâlde Ramazan günlerinde uzun süreli uyumanın, orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır.

ORUÇLU İKEN GÜNDÜZLERİ FAZLACA UYUMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak ve onları hissetmemek kastıyla, gerekli olmadığı hâlde Ramazan günlerinde uzun süreli uyumanın, orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır

Haberler.com - Gündem