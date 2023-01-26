Regaip kandilinde oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar saati araştırılıyor. Orucun saat kaçta, ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, Oruç saat kaçta açılıyor? Regaip kandili oruç açma saati kaç? Oruç açma saati ne zaman? İşte detaylar...

3 ayların ilk kandili olan Regaip Kandilinde müslüman bugüne özel ibadetler gerçekleştirir. Bu ibadetlerden bir tanesine de oruç tutmaktadır. Kandilde oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar saati araştırılmakta. Regaip Kandilinde oruç saat kaçta açılır merak konusu oldu. Peki, Oruç saat kaçta açılıyor? Regaip kandili oruç açma saati kaç? Oruç açma saati ne zaman? Detaylar haberimizde...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?



Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 26 Ocak Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 26 Ocak Perşembeyi 27 Ocak Cumaya bağlayan gecedir.

ORUÇ SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Oruç tutan vatandaşlar akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlarını açmaktadır. Ezan saatleri illere göre farklılık göstermektedir.

REGAİP KANDİLİ ORUÇ AÇMA SAATİ!

Regaip Kandilinde oruç tutan vatandaşlar oruçlarını akşam ezanıyla birlikte açacaktırlar. Akşam ezanı saatlerini öğrenmek için EZAN VAKİTLERİ! yazısına tıklayabilirsiniz.