11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ile birlikte birçok Müslüman oruç tutuyor ve ibadetlerini yerine getiriyor. Ramazan ayının sonuna yaklaşılması ile birlikte gündeme Oruç ne zaman bitiyor? Sorusu geliyor. Peki, Oruç ne zaman bitiyor? Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte bitecek? Oruç ne zaman, hangi tarihte sona erecek?

Hz. Peygamber'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı bu ay, birçok Müslüman tarafından heyecanla kutlanırken aynı zamanda ibadetlerini yapmaya devam ediyor. Müslümanlar ibadetlerini yerine getirirken Ramazan ayının son günleri de giderek yaklaşıyor ve Oruç ne zaman bitiyor? Sorusu merak ediliyor. Peki, Oruç ne zaman bitiyor? Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte bitecek? Oruç ne zaman, hangi tarihte sona erecek?

ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR?

14 Nisan tarihinden itibaren Ramazan ayının bitmesine ve Ramazan Bayramının başlamasına 6 gün bulunmakta. 6 Gün sonra Ramazan Bayramının ilk günü 21 Nisan Cuma gününe tekabül etmektedir ve Ramazan ayı son bulmaktadır. Ayrıca Ramazan ayının son günü ise 20 Nisan Pazar günüdür. 20 Nisan aynı zamanda 'arife günü' olarak da bilinmektedir.

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 yılında 20 Nisan Perşembe gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 21, 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 geri geliyor. 3,5 günlük bir tatil olması bekleniliyor.