Ramazan Bayramı ne zaman, sorusu mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerine girilmesiyle öne çıkan konulardan oldu. 2 Nisan'da başlayan rahmet ve bereket mevsimi 11 ayın sultanı Ramazan ayı nisan sonunda son orucun arefe günü tutulması ile tamamlanacak. Peki, Oruç ne zaman bitiyor? 2022 Ramazan ne zaman bitiyor?

ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu yıl 2 Nisan Cumartesi günü başlayan Ramazan, 1 Mayıs Pazar günü son bulacak. Dolayısıyla 2 Mayıs günü tüm Müslüman alemi, büyük bir bayram kutlaması yapacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

1 Mayıs günü Ramazan Bayramı Arefesi olarak idrak edilecek.

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