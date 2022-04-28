Oruç ne zaman bitiyor? 2022 Ramazan ne zaman bitiyor?
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Ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız bu günlerine doğru, bayram hazırlıkları Müslüman aleminde başladı. İlk olarak akıllara Ramazanın sonu hangi güne denk geliyor, Oruç ne zaman bitiyor? 2022 Ramazan ne zaman bitiyor gibi sorular geldi.
Ramazan Bayramı ne zaman, sorusu mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerine girilmesiyle öne çıkan konulardan oldu. 2 Nisan'da başlayan rahmet ve bereket mevsimi 11 ayın sultanı Ramazan ayı nisan sonunda son orucun arefe günü tutulması ile tamamlanacak. Peki, Oruç ne zaman bitiyor? 2022 Ramazan ne zaman bitiyor?
ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR?
Bu yıl 2 Nisan Cumartesi günü başlayan Ramazan, 1 Mayıs Pazar günü son bulacak. Dolayısıyla 2 Mayıs günü tüm Müslüman alemi, büyük bir bayram kutlaması yapacak.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba
RAMAZAN AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
1 Mayıs günü Ramazan Bayramı Arefesi olarak idrak edilecek.
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