İlk orucun ne zaman tutulacağı merak konusu oldu. Hicrî takvime göre 9. aya denk gelen Ramazan ayının ne zaman başlayacağı araştırılmakta. Peki, Oruç ne zaman başlıyor? İlk oruç saat kaçta açılacak? Sahur bugün mü yarın mı? İşte detaylar...

Kur'an'da adı geçen ve değerine vurgu yapılan tek ay, Ramazan ayıdır. Müslümanlara oruç, hicretin 2. yılında farz kılınmıştır. Müslümanlar için ayrı yere sahip olan Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından ilk orucun hangi güne denk geldiği araştırılmakta. Peki, Oruç ne zaman başlıyor? İlk oruç saat kaçta açılacak? Sahur bugün mü yarın mı? Detaylar haberimizde...

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazanın başlıca özelliklerinden biri, Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir.

Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre ve hadislere göre ise Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer almaktadır. Hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediği için Müslümanlar, Ramazan'ın bu son 10 gününü dikkatli ve bilinçli bir şekilde geçirirler.

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı Hicrî takvime göre 9. aya denk gelmektedir.2023 yılında Ramazan ayı 22 Mart Çarşamba günü başlayacak 21 Nisan Cuma günü sona erecektir.