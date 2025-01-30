Oruç ne zaman başlıyor 2025? İlk oruç hangi gün tutulacak?

Ramazan ayı, oruç tutmanın yanı sıra ibadetlerin artırıldığı, yardımlaşma ve paylaşma duygularının pekiştirildiği özel bir aydır. Müslümanlar, sahurda niyet ederek gün boyunca oruç tutacak ve akşam ezanıyla birlikte iftar yaparak oruçlarını açarlar. Peki, Oruç ne zaman başlıyor 2025?

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini takvimine göre, Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. Bu tarihte Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar.

İlk sahur, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yapılacak. Kadir Gecesi ise 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir ve Müslümanlar için büyük bir manevi anlam taşır.