On bir ayın sultanı Ramazan 2023 yılında ne zaman başlıyor, bitiyor merak ediliyor. Oruç ne zaman başlıyor 2023 ve Ramazan hangi aya denk geldiği araştırılıyor. Peki, Oruç ne zaman başlıyor 2023? Ramazan ne zaman başlıyor, hangi ay 2023? Oruç ne zaman başlıyor 2023? Ramazan ayı hangi ayda, ne zaman başlıyor 2023?

2023 oruç ne zaman başlıyor ve Ramazan ne zaman başlıyor, bitiyor soruları gündeme geliyor. 2023 Ramazan bayramı ne zaman ve hangi ay olduğu merak ediliyor. Oruç ne zaman başlıyor 2023 ve Ramazan ayı hangi ayda, ne zaman başlıyor 2023 soruları merak ediliyor. İlk oruç ne zaman, hangi gün olduğu araştırılıyor. Oruç ne zaman başlıyor 2023? Ramazan ayı hangi ayda, ne zaman başlıyor 2023? Detaylar haberimizdedir…

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

Ramazan ayı 23 Mart 2023 tarihinde başlıyor. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacaktır.

2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 22 Mart 2023 Çarşamba günü başlıyor ve 21 Nisan 2023 Cuma günü bitiyor.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlıyor 23 Nisan Pazar günü bitiyor.

2023 RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı Arefesi: 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan Pazar