On bir ayın sultanı ramazan, 2022 senesinde hangi ay olacağı merak konusu oldu. Ramazan ayının ilk orucunun ne zaman tutulacağını merak eden müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği 2022 takvimine göre açıklandı. Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen müslümanlar, 2022 yılında ne zaman ibadet edeceklerini merak edip araştırma konusu oldu. Diyanet Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, ilk oruca ne zaman kalkılacağı ve hangi ay da ramazanın başladığını öğrenmek isteyen müslüman vatandaşlar tarih detayını araştırıyor. 2022 oruç ne zaman başlıyor? 2022 ramazan bayramı hangi ay? Detaylar haberimizdedir…

2022 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre ramazan 2022'de 2 Nisan tarihinde başlayacaktır. Bir ay boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecektir. Sonra ise bayrama ulaşılacaktır. Ramazan Bayramı Mayıs ayında başlayacaktır.

2022 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı 2022 yılında Mayıs ayına denk gelmektedir. Arefe günü 1 Mayıs olacaktır. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Günü: 2 Mayıs Pazartesi 2022

Ramazan Bayramı 2. Günü: 3 Mayıs Salı 2022

Ramazan Bayramı 3. Günü: 4 Mayıs Çarşamba 2022

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2 Şubat Çarşamba : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3 Şubat Perşembe : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat Pazar: MİRAC KANDİLİ

17 Mart Perşembe:BERAT KANDİLİ

2Nisan Cumartesi: RAMAZAN BAŞLANGICI

27 Nisan Çarşamba: KADİR GECESİ

1Mayıs Pazar: AREFE

2Mayıs Pazartesi: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3Mayıs Salı: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4Mayıs Çarşamba: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

8Temmuz Cuma: AREFE

9Temmuz Cumartesi: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz Pazar: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz Pazartesi: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz Salı: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

30 Temmuz Cumartesi: HİCRİ YILBAŞI

8Ağustos Pazartesi:AŞURE GÜNÜ

7Ekim Cuma: MEVLİD KANDİLİ

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