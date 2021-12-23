Oruç ne zaman başlıyor? 2022 ramazan bayramı hangi ay?
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Binlerce müslümanın merakla araştırdığı konu, 2022 oruç ne zaman başlıyor ve hangi ay da ramazan gelecek sorusu oldu. Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen müslümanlar, 2022 yılında ne zaman ibadet edeceklerini merak edip araştırma konusu oldu. Diyanet Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, ilk oruca ne zaman kalkılacağı ve hangi ay da ramazanın başladığını öğrenmek isteyen müslüman vatandaşlar tarih detayını araştırıyor. Peki, 2022 oruç ne zaman başlıyor?
On bir ayın sultanı ramazan, 2022 senesinde hangi ay olacağı merak konusu oldu. Ramazan ayının ilk orucunun ne zaman tutulacağını merak eden müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği 2022 takvimine göre açıklandı. Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen müslümanlar, 2022 yılında ne zaman ibadet edeceklerini merak edip araştırma konusu oldu. Diyanet Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, ilk oruca ne zaman kalkılacağı ve hangi ay da ramazanın başladığını öğrenmek isteyen müslüman vatandaşlar tarih detayını araştırıyor. 2022 oruç ne zaman başlıyor? 2022 ramazan bayramı hangi ay? Detaylar haberimizdedir…
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre ramazan 2022'de 2 Nisan tarihinde başlayacaktır. Bir ay boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecektir. Sonra ise bayrama ulaşılacaktır. Ramazan Bayramı Mayıs ayında başlayacaktır.
Ramazan Bayramı 2022 yılında Mayıs ayına denk gelmektedir. Arefe günü 1 Mayıs olacaktır. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Ramazan Bayramı 1. Günü: 2 Mayıs Pazartesi 2022
Ramazan Bayramı 2. Günü: 3 Mayıs Salı 2022
Ramazan Bayramı 3. Günü: 4 Mayıs Çarşamba 2022
2 Şubat Çarşamba : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
3 Şubat Perşembe : REGAİB KANDİLİ
27 Şubat Pazar: MİRAC KANDİLİ
17 Mart Perşembe:BERAT KANDİLİ
2Nisan Cumartesi: RAMAZAN BAŞLANGICI
27 Nisan Çarşamba: KADİR GECESİ
1Mayıs Pazar: AREFE
2Mayıs Pazartesi: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
3Mayıs Salı: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
4Mayıs Çarşamba: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
8Temmuz Cuma: AREFE
9Temmuz Cumartesi: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
10 Temmuz Pazar: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
11 Temmuz Pazartesi: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
12 Temmuz Salı: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
30 Temmuz Cumartesi: HİCRİ YILBAŞI
8Ağustos Pazartesi:AŞURE GÜNÜ
7Ekim Cuma: MEVLİD KANDİLİ