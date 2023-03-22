Ramazan ayının başlamasıyla oruç tutan vatandaşlar tarafından sahur vakti araştırılmaya başlandı. Orucun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Oruç imsakta mı başlar? Oruç tutanlar için sahur vakti ne zaman? İşte detaylar...

Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Oruç vaktinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Oruç tutan vatandaşlar tarafından sahur vakti merak konusu oldu. Peki, Oruç imsakta mı başlar? Oruç tutanlar için sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazanın başlıca özelliklerinden biri, Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir.

Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre ve hadislere göre ise Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer almaktadır. Hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediği için Müslümanlar, Ramazan'ın bu son 10 gününü dikkatli ve bilinçli bir şekilde geçirirler.

ORUÇ İMSAKTA MI BAŞLAR?

İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir.