Oruç diyeti nasıl yapılır? Oruç diyeti nedir? Oruç diyeti ne kadar? Oruç diyeti kimlere verilir?

Zayıflamak ve yaza fit girmek bu günlerde en çok konuşulan konulardan birisidir. Zayıflamak isteyenlerin en çok başvurduğu yöntemlerden biri ise oruç diyetidir. Peki oruç diyeti nedir? Oruç diyeti nasıl yapılır? Oruç diyeti kimlere verilir?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte fazla kilolardan kurtulmak ve yaza fit girmek için herkes telaş içerisine giriyor. Zayıflamak için birden çok yöntem bulunsa da kalori yakma açısından ve kolay olmasından dolayı en çok tercih edilen yöntemlerden biri oruç diyetidir. Sporcularında sıklıkla araştırdığı oruç diyeti nasıl yapılır? Oruç diyeti nedir? Oruç diyeti ne kadar sürer? Oruç diyeti kimlere verilir? İşte detaylar...

ORUÇ DİYETİ NASIL YAPILIR?

Aralıklı oruç diyeti olarak da bilinen bu zayıflama yöntemi kolay ve anlaşılır olmasıyla her kesimden kişi tarafından kullanılan bir diyet yöntemi. Dünya'da da sık sık başvurulan bu yöntemde, 24 saatlik gün içerisinde kahvaltı ve akşam yemeği olmak üzere sadece 2 öğün yemek yenmektedir. 16:8 kuralı olarak da bilinen oruç diyetinde 16 saat oruç tutulur ve kalan 8 saatte ise yeniden yemek yemeden bu süre geçirilir.16 saatlik açlık süresine uyku saatleri dahildir. Aralıklı oruç diyetinde şekerli gıdalardan uzak durulmalıdır. Kalorisiz sıvılar ise tercih edilebilir.

ORUÇ DİYETİ NEDİR?

Beslenme uzmanları tarafından da danışanlarına uyguladıkları bu diyet programında yaratılan açlık zamanında katı besinler tüketilmemektedir. 16 saatlik açlığın ardından kalan 8 saatlik sabah ve akşam öğünleri arasındaki vakitte; su, sade soda, şekersiz kahve veya çay gibi kalorisiz sıvılar içilebilir. Yeterli sıvı alımı bu diyet programında çok önemlidir. Aynı zamanda katı besinlerin vücuda alınmaması metabolizma ve sindirim sistemi içinde iyi sonuçlar verdiği söylenmektedir.

ORUÇ DİYETİ NE KADAR SÜRER?

Aralıklı oruç diyeti kişinin kabiliyetine göre şekillenebilmektedir. Oruç diyetinde kişinin istediği besinleri yemesine izin verilirken, 16 saat kesintisiz oruç ve ardından sabah ve akşam yemeklerinin dahil olduğu 8 saatlik başka bir oruç takip eder. Bu metoda '16:8' denmektedir. Aralıklı oruç diyeti yapmaya karar verenlerin başlanmadan önce mutlaka bir hekim kontrolünden geçilmesi ve bir diyetisyen kontrolünde diyete başlanılmasın da fayda vardır. Aralıklı oruç diyetinin kilo verme ve sağlık açısından faydalı olduğuna dair bilimsel çalışmalar da bulunmaktadır.

ARALIKLI ORUÇ DİYETİ SAATLERİ NASIL OLMALIDIR?

Oruç diyeti '16:8' metoduna göre işlemektedir.İlk öğün ve ikinci öğün arasında 8 saat, son öğün ve ertesi günün ilk öğünü arasında 16 saat aralık bulunmalıdır. Akşam öğünü en geç saat 20.00'de tüketilmelidir. İşte oruç diyeti için ideal bir program:

• Kahvaltı 10.00

• Akşam Yemeği 18.00

Veya

• Öğlen yemeği 12.00

• Akşam yemeği 20.00