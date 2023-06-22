Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Oruç Baba İnan ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Oruç Baba İnan kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Oruç Baba İnanise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Oruç Baba İnan kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

ORUÇ BABA İNAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

Oruç Baba İnan 1981 Yılında Konya'nın Yunak ilçesi Çayırbaşı Köyü'nde doğdu, 2000 yılında ÖSS Türkiye birincisi derecesiyle Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazanmıştır. Mezun olduğu günden bugüne Yıldız Holding ve Anadolu Birlik Holding'de çeşitli pozisyonlarda bulunmasının ardından, Türkcell'de ticari pazarlama direktörü olarak görev yapmakta iken, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan TBMMMilletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti'den Konya Milletvekili Aday Adayı oldu.