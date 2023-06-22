Genellikle ekonomistler tarafından yaygın olarak kabul gören ana akım veya geleneksel ekonomik teorileri ve modelleri tanımlamak için kullanılan Ortodoks Ekonomi Modeli, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.Ortodoks ekonomi modeli nedir? Ortodoks ekonomi politikası nedir? Ortodoks ekonomi mehmet şimşek nedir? İşte detaylar...

ORTODOKS EKONOMİ MODELİ NEDİR?

Ortodoks ekonomi, rasyonel davranış, piyasa dengesi ve kaynakların verimli tahsisini vurgulayan neoklasik ekonomiye dayanır. Arz ve talep ilkelerine dayanır ve bireylerin ve firmaların kendi çıkarlarını maksimize etmek için hareket ettiklerini varsayar. Ortodoks ekonomik modelin bazı temel özellikleri şunlardır: Rasyonellik, Ortodoks ekonomi, bireylerin ve firmaların mevcut bilgilere ve kendi çıkarlarına dayalı olarak rasyonel kararlar aldıklarını varsayar. İnsanların faydalarını ya da ekonomik refahlarını maksimize edecek seçimler yaptıklarına inanılır. Piyasa Dengesi, Model, piyasaların talep edilen miktarın arz edilen miktara eşit olduğu dengeye doğru eğilim gösterdiğini varsayar. Bu denge durumunda fiyatlar istikrarlıdır ve kaynaklar etkin bir şekilde tahsis edilir. Rekabetçi Piyasalar; Ortodoks iktisat, verimliliğin sağlanmasında rekabetçi piyasaların önemini vurgular. Serbest rekabetin optimal kaynak tahsisine yol açtığını ve sosyal refahı maksimize ettiğini savunur.

ORTODOKS EKONOMİ POLİTİKASI NEDİR?

Ortodoks ekonomistler genellikle ekonomiye sınırlı devlet müdahalesini savunurlar. Piyasaların kendi kendini düzenlediğine ve devlet müdahalesinin verimsizliğe yol açabileceğine inanırlar. Ortodoks ekonomi birincil hedef olarak ekonomik büyümeye odaklanır. Sürdürülebilir ekonomik büyümenin zaman içinde yaşam standartlarını iyileştirebileceğini ve yoksulluğu azaltabileceğini öne sürer Ortodoks ekonomik modelin eleştirilere maruz kaldığını ve ekonomi teorisi ve politikasına farklı bakış açıları sunan heterodoks ekonomi gibi alternatif düşünce okullarının ortaya çıktığını belirtmek önemlidir. Bu alternatif yaklaşımlar, ortodoks ekonomik modelin bazı varsayımlarına ve sonuçlarına meydan okumaktadır.