Okulların açılma tarihine ilişkin detaylar merak ediliyor ve Ortaokullar ne zaman açılıyor? Sorusu gündemde yer almakta olan iddialar nedeniyle araştırılıyor. Peki, Ortaokullar ne zaman açılıyor? Ortaokullar açılması ertelendi mi, hangi tarihte açılacak?

Ortaokullar ne zaman açılıyor? Sorusu, öğrenciler ve veliler başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılmakta. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Peki, Ortaokullar ne zaman açılıyor? Ortaokullar açılması ertelendi mi, hangi tarihte açılacak?

ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

MEB, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Ortaokullar da 11 Eylül tarihinde açılacak olan okullar arasında yer alıyor. Ortaokulların açılış tarihi için herhangi bir ertelenme durumu bulunmamaktadır. YÖK'ten henüz resmi bir açıklama gelmezken birçok üniversitenin açılış tarihini ekim ayına ertelediği görüldü.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak. YÖK'ten henüz resmi bir açıklama gelmezken birçok üniversitenin açılış tarihini ekim ayına ertelediği görüldü.