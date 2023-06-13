Ortaokulda sınıfta kalma var mı 2023? Sınıfta kalma notu kaç?

Okulların kapanmasına kısa bir süre kalan milyonlarca öğrencinin ders notları da belli olmaya başladı. Her öğrenci kendi devamsızlık ve ders notlarına göre kendini değerlendirirken öğrencilerin bazılarının aklında Ortaokulda sınıfta kalma var mı 2023? Lisede sınıfta kalma var mı, sınıf tekrarı var mı? soruları var.

Ortaokulda sınıfta kalma var mı? Okulların kapanmasına kısa bir süre kalan milyonlarca öğrencinin ders notları da belli olmaya başladı. Her öğrenci kendi devamsızlık ve ders notlarına göre kendini değerlendirirken öğrencilerin bazılarının aklında Ortaokulda sınıfta kalma var mı 2023? Lisede sınıfta kalma var mı, sınıf tekrarı var mı? soruları var. İşte detaylar...

OTAOKULDA SINIFTA KALMA VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğine göre ortaokul 5,6,7 ve 8'nci SINIFTA KALMA bulunmuyor. Ortaokulda yıl sonu ortalaması 45 puandan düşük olan öğrencilerin sınıf geçmesine veya sınıf tekrarına kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) karar veriyor.