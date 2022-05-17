Ortaokulda sınıfta kalma var mı 2022? Lisede sınıfta kalma var mı, sınıf tekrarı var mı? - Haberler

Ortaokulda sınıfta kalma var mı? Okulların kapanmasına kısa bir süre kalan milyonlarca öğrencinin ders notları da belli olmaya başladı. Her öğrenci kendi devamsızlık ve ders notlarına göre kendini değerlendirirken öğrencilerin bazılarının aklında Ortaokulda sınıfta kalma var mı 2022? Lisede sınıfta kalma var mı, sınıf tekrarı var mı? soruları var. İşte detaylar...

ORTAOKULDA SINIFTA KALMA VAR MI?

Geçtiğimiz 2 yılda covid-19 pandemi dönemi nedeniyle MEB ortaokullarda sınıfta kalma uygulamasının kaldırıldığını duyurmuştu. 2021-2022 eğitim öğretim yılında ise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yılsonu ortalaması 50'nin altında olan ve 3 dersten zayıfı bulunan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

MEB'İN SIK SORULAN SORULARA CEVAPLARI ŞU ŞEKİLDEDİR:

Sınıf geçme nasıl olacak?

Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak ve doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler alt sınıflar da dâhil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçeceklerdir.

12. sınıftan nasıl mezun olunacak?

Diğer sınıf düzeylerindeki öğrenciler gibi 12. sınıf öğrencilerinin de birinci dönemde aldıkları notlar geçerli olacak ve yılsonu başarı puanı buna göre hesaplanacaktır. Doğrudan sınıf geçme şartlarını taşıyan öğrenciler mezun olabilecek ancak diğer tüm sınıf düzeylerinde olduğu gibi 12. sınıf öğrencilerinin de başarısız dersleri olması durumunda bu derslerden sorumlu olacaklar ve takvimine göre girecekleri sorumluluk sınavlarından başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun olacaklardır.

Devamsızlıktan sınıfta kalır mıyım?

Sadece birinci dönemde yapılan devamsızlıklar dikkate alınacak olup bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda devamsızlık süresini dolduran öğrenciler sınıf tekrarına kalacaktır.

Zayıfı olanlar mı sorumlu geçecek yoksa herkes mi?

Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçeceklerdir. Alt sınıflar da dâhil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise sorumlu olarak bir üst sınıfa geçeceklerdir.





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