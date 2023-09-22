Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 Eylül 2023 Pazar günü 785 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 590 okul ve 55 bin 475 salonda gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Peki, Ortaokulda kazanılan burs lisede devam eder mi? Bursluluk parası ne kadar yatmaya devam edecek, kaç sene?

MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi resmi sitesi üzerinden 22 Eylül Cuma günü erişime açıldı. İOKBS bursluluk sınavına giren adaylar https://www.meb.gov.tr/ sitesinden burs sonuçlarına bakabilir. Peki, Ortaokulda kazanılan burs lisede devam eder mi? Bursluluk parası ne kadar yatmaya devam edecek, kaç sene?

ORTAOKULDA KAZANILAN BURS LİSEDE DEVAM EDER Mİ?

Parasız yatılılık veya bursluluğun sona ermesi

MADDE 24 – (1) Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim okullarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu, ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder. (1)

(2) Aşağıdaki hâllerde;

a) Ortaokul veya imam-hatip ortaokullarında bir defadan fazla sınıf tekrarına kalan, ortaöğretimde ise öğrenim hakkını kullanmış olan, (2)

b) Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşen,

c) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında, işlediği suçtan dolayı hükümlü bulunan,

ç) Örgün eğitim dışına çıkarılma cezası almış olan,

d) Özürsüz olarak öğrenimini terk edip okuldan ayrılan,

e) Parasız yatılı veya bursluluk hakkından isteğiyle vazgeçen,

f) Özel bir okula kayıt veya nakil yaptıran,

g) Bakanlıkça belirtilen süre içerisinde parasız yatılılık veya bursluluk kaydını yaptırmayan,

öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu okul müdürlüklerince sona erdirilir.

(3) Parasız yatılılığı sona eren öğrencilerin durumları, bir hafta içerisinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna bildirilir.

(4) Bursluluğu sona eren öğrencilerin durumları ise üç gün içerisinde elektronik ortamda okul müdürlüklerince kaydedilir.

Parasız yatılılık veya bursluluğa yeniden hak kazanma

MADDE 25 – (1) Parasız yatılı veya burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerden, tekrar parasız yatılı veya burslu okumak isteyenler, bu Yönetmelikte belirtilen parasız yatılılık veya bursluluk için başvuru ve yararlanma şartlarını taşımaları kaydıyla parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılabilirler. Sınavı kazanmaları hâlinde bundan sonraki öğrenimlerine parasız yatılı veya burslu olarak devam ederler.

İLK BURSLULUK PARASI NE ZAMAN VERİLECEK?

Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nde yer alan bilgilere göre bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin okula kayıt yaptırmasından sonra ekim ayı itibari ile ödenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 Eylül 2023 Pazar günü 785 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 590 okul ve 55 bin 475 salonda gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Bu yıl 70 bin olan kontenjan 100 bine çıkarıldı ve 30 bin kontenjan deprem bölgesi için kullanıldı. Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 3 bin 871 öğrenci sınava katıldı. 3 bin 871 öğrencinin tamamına burs imkanı sağlandı.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS VERİLECEK

Annesi ya da babası hayatta olmayan depremzede çocuklardan başvuruda bulunan 8 bin 769 öğrenciden 6 bin 925'i sınava girdi. Sınava giren tüm öğrenciler burs imkanından faydalandırıldı. Bursluluk sınavına başvuran 1 milyon 44 bin 846 kişiden 875 bin 987 aday sınava katıldı. Toplamda 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi resmi sitesi üzerinden 22 Eylül Cuma günü erişime açıldı. İOKBS bursluluk sınavına giren adaylar https://www.meb.gov.tr/ sitesinden burs sonuçlarına bakabilir.

PYBS NEDİR, BURSU NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlı tarafından yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına giren öğrencilerin, puanları en yüksekten en düşük puanlara kadar sıralanır. Daha sonra kimler burs alacaksa bunlar açıklanır. Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPY) sınavı olarakta bilinmektedir. Bu yeni düzenlemeyle birlikte aylık burs miktarı 1.014,50 TL olarak belirlenmiştir.