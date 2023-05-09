2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı 12 Eylül'de başlamıştı. Eğitim ve öğretim yılının sona ermesine kısa süre kala merak edilenler arasında ise Ortaokulda devamsızlıktan kalınır mı? 5,6,7,8. sınıfta devamsızlıktan kalma var mı? soruları yer aldı. İşte merak edilenler...

Ortaokulda devamsızlıktan kalınır mı? sorusu merak ediliyor. 2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim yılı kısa bir süre sonra sona erecek ve öğrencilerin gündeminde Ortaokulda devamsızlıktan kalınır mı? 5,6,7,8. sınıfta devamsızlıktan kalma var mı? soruları yer aldı. Detaylar haberimizde.

ORTAOKULDA DEVAMSIZLIKTAN KALINIR MI?

Ortaokulda Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğine devamsızlıktan kalma yok. Yıl sonu ortalaması 45 puandan düşük olan öğrencilerin durumuna ise Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) karar vermektedir.