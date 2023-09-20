Ortaokul ve Liselerde ortak sınav tarihleri ne zaman ve MEB Ortaokul ve Lise ortak sınavlar hangi tarihte yapılacak merak ediliyor. Ortaokul ve Liselerde İl, İlçe ve Okul Genelinde Yapılacak Ortak Yazılı Sınavlar İçin Örnek "Konu Soru Dağılım Tabloları" yayımlandı. Peki, Ortaokul ve Liselerde ortak sınav tarihleri ne zaman? MEB Ortaokul ve Lise ortak sınavlar hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaokul ve Liselerde ortak sınav tarihleri ne zaman olacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaokul ve liselerde il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde zümreler ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek teşkil edecek tablolar yayımladı. Ortaokul ve Liselerde ortak sınav tarihleri ne zaman? MEB Ortaokul ve Lise ortak sınavlar hangi tarihte yapılacak? Detaylar haberimizdedir…

ORTAOKUL VE LİSELERDE ORTAK SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, sınıf veya alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

Bu kapsamda il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde il sınıf, alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlandı.

MEB ORTAOKUL VE LİSE ORTAK SINAVLAR HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Sınıf, alan zümreleri ile ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri, yayımlanan konu soru dağılım tablosu örnekleri temelinde kendi dokümanlarını hazırlayacak ve ilan edecek.

Okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik açıklama ve örnek senaryolar ve soru örnekleri, https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacak.