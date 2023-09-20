Ortaokul ve liselerde uygulanacak ortak sınavın nasıl gerçekleştirileceği ve ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Sınavın formatı ve tarihi hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, Ortaokul ve liselerde ortak sınav nasıl olacak? Ortak sınav ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Ortaokul ve liselerde ortak sınav nasıl olacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ortak sınav ne zaman yapılacak merak konusu oldu. Ortaokul ve liselerde yeni sınav düzeni araştırılmaktadır. Peki, Ortaokul ve liselerde ortak sınav nasıl olacak? Ortak sınav ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

ORTAOKUL VE LİSELERDE ORTAK SINAV NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı ; öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı aldı.

ORTAK SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Yazıda, ortak sınavlara ilişkin, "2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.